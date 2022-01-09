【英國疫情】累計逾15萬人死亡 約翰遜：巨大損失

英國新冠肺炎疫情嚴峻，死亡人數持續增加。英國上周六（8日）再增313名新冠患者染疫離世，令累計死亡人數突破15萬。英國首相約翰遜表示，英國因新冠疫情遭受巨大人命損失，再度敦促民眾接種新冠疫苗以加快結束疫情。

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英國上周六新增313人染疫離世，當地自疫情爆發以來共有150,057名新冠患者離世。英國是在美國、巴西、印度、俄羅斯、墨西哥及秘魯之後，全球第7個死亡人數突破15萬的國家。英國近日疫情死亡數字急升，過去7日共有1,271人死亡，按周升幅達38.3%。

約翰遜（Boris Johnson）表示，每個患者的死亡對身邊親友和社區而言都是巨大損失，他亦對此致以哀悼。約翰遜指英國要擺脫新冠疫情的最佳方法，就是確保每個民眾都接種疫苗及加強劑。

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英國上周六亦新增逾14.6萬人確診，雖然新冠疫苗接種計劃使英國重症及死亡數字升幅遠低於過往幾波疫情。惟目前入院患者及缺勤醫護人數增加，醫療系統仍面對巨大壓力。數據顯示，蘇格蘭上周入院新冠患者人數增加逾50%。

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責任編輯：李俊儀