  • 19°C
香港時間 : 2022109日 (日) 15:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】累計逾15萬人死亡 約翰遜：巨大損失

環球社會熱點 15:22 2022/01/09

分享：

英國新冠肺炎疫情嚴峻，死亡人數持續增加。英國上周六（8日）再增313名新冠患者染疫離世，令累計死亡人數突破15萬。英國首相約翰遜表示，英國因新冠疫情遭受巨大人命損失，再度敦促民眾接種新冠疫苗以加快結束疫情。

英國英格蘭放寬檢疫 只需抵埗2天內檢測 【下一頁】

英國上周六新增313人染疫離世，當地自疫情爆發以來共有150,057名新冠患者離世。英國是在美國、巴西、印度、俄羅斯、墨西哥及秘魯之後，全球第7個死亡人數突破15萬的國家。英國近日疫情死亡數字急升，過去7日共有1,271人死亡，按周升幅達38.3%。

約翰遜（Boris Johnson）表示，每個患者的死亡對身邊親友和社區而言都是巨大損失，他亦對此致以哀悼。約翰遜指英國要擺脫新冠疫情的最佳方法，就是確保每個民眾都接種疫苗及加強劑。

英國多間醫院人手不足 心臟病亦無救護車送院 【下一頁】

英國上周六亦新增逾14.6萬人確診，雖然新冠疫苗接種計劃使英國重症及死亡數字升幅遠低於過往幾波疫情。惟目前入院患者及缺勤醫護人數增加，醫療系統仍面對巨大壓力。數據顯示，蘇格蘭上周入院新冠患者人數增加逾50%。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【英國王室】英女王拒為二仔性侵案找數 安德魯急賣瑞士度假屋籌錢
2022/01/07
【英國王室】英女王拒為二仔性侵案找數 安德魯急賣瑞士度假屋籌錢
【英國疫情】英格蘭放寬檢疫 只需抵埗2天內檢測
2022/01/06
【英國疫情】英格蘭放寬檢疫 只需抵埗2天內檢測
英國慈母驅車13個鐘 載9歲女去意大利打疫苗
2022/01/06
英國慈母驅車13個鐘 載9歲女去意大利打疫苗
【英國疫情】多間醫院人手不足 心臟病亦無救護車送院
2022/01/05
【英國疫情】多間醫院人手不足 心臟病亦無救護車送院
英國安及投資法周二生效 商業大臣：潛在威脅無所遁形
2022/01/05
英國安及投資法周二生效 商業大臣：潛在威脅無所遁形

你可能感興趣

【英國王室】英女王拒為二仔性侵案找數 安德魯急賣瑞士度假屋籌錢
13:37 2022/01/07
【英國王室】英女王拒為二仔性侵案找數 安德魯急賣瑞士度假屋籌錢
【英國疫情】英格蘭放寬檢疫 只需抵埗2天內檢測
11:00 2022/01/06
【英國疫情】英格蘭放寬檢疫 只需抵埗2天內檢測
英國慈母驅車13個鐘 載9歲女去意大利打疫苗
08:05 2022/01/06
英國慈母驅車13個鐘 載9歲女去意大利打疫苗
疫情 傳染病 疫苗 英國 約翰遜 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月09日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠疫情】全球確診突破3億宗 法國日增40萬創新高
【新冠疫情】全球確診突破3億宗 法國日增40萬創新高
蓬佩奧半年減40公斤 近照曝光身形判若兩人（多圖）
蓬佩奧半年減40公斤 近照曝光身形判若兩人（多圖）
尼古拉斯基治嫩妻有喜 4個孫將來點叫BB？
尼古拉斯基治嫩妻有喜 4個孫將來點叫BB？
新型冠狀肺炎全球疫情（01月09日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月09日 時間15:00）
【新冠疫苗】印度8旬老伯連打12針 稱接種後病痛全消
【新冠疫苗】印度8旬老伯連打12針 稱接種後病痛全消
祖高域上月確診新冠肺炎 發聲感謝世界各地支持（第二版）
祖高域上月確診新冠肺炎 發聲感謝世界各地支持（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款