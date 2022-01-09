塞浦路斯現Delta與Omicron結合變種 命名Deltacron

地中海島國塞浦路斯宣布，當地發現Delta變種與Omicron變種結合的一款新變種病毒，命名為Deltacron變種。據悉，Deltacron變種含有30種突變，塞浦路斯已出現25宗相關個案。

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外媒報道，塞浦路斯大學 （University of Cyprus）教授Leondios Kostrikis率領團隊，在塞浦路斯採集的25個樣本中發現Deltacron變種。其中11個樣本來自住院新冠患者，14個來自普通公眾。

研究團隊透露他們在Deltacron變種内發現多達30個突變，當中有大量是過往僅於Omicron變種内存在的突變。

Leondios Kostrikis指住院患者出現突變的頻率更高，認為Deltacron變種有可能影響住院率。不過他強調現階段難以預測，Deltacron的傳染性及危險程度會否高於Delta及Omicron變種。

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塞浦路斯衛生部長Michalis Hadjipandelas上周六（8日）表示，目前無需擔心新變種，衛生部將在本周的記者會上就新變種提供更多細節。

研究團隊已經將上述25個樣本的基因序列提交至全球共享流感數據倡議組織（GISAID）的數據庫，以供全球科學界專家研究及使用。

Moderna醫務總監伯頓（Paul Burton）上月曾警告，Omicron變種與Delta變種有可能交換基因，兩款變種病毒共存或產生更危險的新變種。

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責任編輯：鄭錦玲