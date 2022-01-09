【消費優惠】SmarTone推出強制隔離客戶方案 提供無限本地通話及額外100GB數據

因應近日疫情反覆，第五波疫情隨時來襲。SmarTone為了支援客戶隔離期間不隔離，推出全新隔離客戶方案，為需要強制隔離的客戶安排額外本地數據及本地通話服務。

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SmarTone及自由鳥流動電話服務月費計劃客戶，如需於檢疫中心隔離，包括竹篙灣檢疫中心、香港荃灣絲麗酒店及香港麗悅酒店等。客戶只需提供指定檢疫隔離證明並獲核實後，便可獲安排額外100GB免費本地數據及無限本地通話分鐘。

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同時SmarTone亦加設專人熱線為有需要客戶推供服務，如有需要及查詢，可透過WhatsApp專線9660 2688查詢，將有專人提供協助。

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記者：鄭日棱