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【消費優惠】麥當勞×My Melody新春合作系列 限定招財福堡1月10日回歸

理財智慧 14:50 2022/01/09

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新年將至，麥當勞將聯同 Sanrio 超人氣角色 My Melody推出一系列新年產品。屆時，My Melody 將會來到麥當勞，向各位推介大熱回歸的招財福堡 系列及多款新春限定美食，而今年更全新推出「黃金菠蘿雞堡」。

【本港經濟】晚市禁堂食 張宇人料業界損失50億 促政府發放支援津貼【下一頁

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

招財牛堡及黃金脆薯牛堡將會於1 月 10 日率先登場。同樣由1月10日起，各款招財福堡套餐可加港幣8元升級至大大啖組合，以加配白桃梳打及Shake Shake薯條 （和風紫菜味調味粉或美式BBQ蜜糖味調味粉），由1月24日起則可加港幣8元升級品嚐白桃梳打配增量裝扭扭薯條的大大啖組合，經典新春限定招財雞堡及全新黃金菠蘿雞堡於會於24日當天登場。

「行運孖堡二人餐」主門朋友一起分享美食，套餐包括2款主食（招財牛 堡/ 招財雞堡及 黃金脆薯牛堡/ 黃金菠蘿雞堡各一份，招財牛堡/ 招財雞堡可加港幣3元升級至黃金脆薯牛 堡/ 黃金菠蘿雞堡）、中薯條（2份）及中汽水（2杯），更可以優惠價港幣12元加配新品紅豆吉士粉紅批 （2個）或選配其他美食。

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同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

此外，由1月10日起惠顧任何招財福堡套餐，即送一套 四款設計精美的麥當勞美食主題利是封（數量有限，送完即止）。麥當勞App用戶更可憑電子優惠券盡享多款美食優惠，1月10日起，用戶可憑「招財牛堡套餐減$3」或「$46 歎黃金脆薯牛堡套餐配小龍蝦湯」。

日本麥當勞再宣布 暫停大中薯條供應【下一頁

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記者：鄭日棱

美食 麥當勞 香港

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