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2022年全球半導體產值或增11％ 有望創下歷史新高紀錄

環球政經 14:06 2022/01/09

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財聯社引述半導體研究公司IC Insights公布的《麥克林報告》（McClean Report），指全球半導體產值繼2021年飆升25%後，2022年全球半導體總銷售額預計將增長11%，並達到創紀錄的6,806億美元。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

報告指出，今年集成電路（IC）、光學及傳感器出貨量有望同步增長10%　。而2021年IC出貨量增加22%，遠高於過去10年的年成長率7.4%；光學、感測器及分離式元件出貨量增加20%，同樣高於過去10年的年複合成長率4.7%。報告估計，2021年全球半導體產值躍升至6,140億美元，年增25%，而2022年增長率或放緩，但仍將增加11%，亦即意味著，2022年將是連續第三年達兩位數百分比的增長。

IC Insights表示，隨著環球經濟復甦，去年許多廣泛使用的半導體產品出貨量，未能跟上系統升級及設備廠增加的需求。

【2022年部署】瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股【見下頁

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同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：郭秀慧

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