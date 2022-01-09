▲ 【香港疫情】陳茂波：第五波疫情肯定影響經濟 動態分析調撥資源支持

香港Omciron變種新冠病毒群組擴大，財政司司長陳茂波撰寫網誌指，香港目前已出現第五波疫情，並肯定影響經濟。值得注意是，行政長官林鄭月娥上周三（5日）形容「香港未出現第五波疫情」，隨近日Omciron感染個案增加，陳茂波成為首位主要港府官員直接形容香港已處第五波疫情。

陳茂波稱，過7個多月的香港市道氣氛及經濟表現已見起色，惟不幸目前出現第五波疫情且年關在即，對打工仔、商戶以至各行各業造成打擊，對整體經濟肯定有影響，如何適切地運用及調撥資源作出適當支持，將是其中一個須不斷動態分析評估的焦點。

他又指宏觀環境具有多項變數，包括外圍疫情發展、全球供應鏈持續出現樽頸、燃料及大宗商品價格不斷上升，以至美歐央行在持續通脹壓力下，開始調整其貨幣政策，有關轉變可能觸發資金流向大幅變化，對各地資產價格甚至實體經濟或會造成衝擊。

陳茂波：應科學方法辨識風險 接種疫苗可降收緊防疫措施機會

陳茂波指，目前香港須合力嚴防輸入、內防擴散，爭取盡早切斷社區的傳播鏈，在新變種病毒具備迅速傳播的特徵，市民不能靠肉眼或感覺去確定有否被病毒感染，使用安心出行、按時配合強制檢測，以科學方法辨識，才能加快遏止病毒傳播。

他續指，已接種疫苗的人雖仍可能感染病毒，但疫苗有助抑制病毒傳染力，也有效減少重症和需要入院的機會，可保障個人、親友以至緩減醫療系統壓力，減少實施進一步更嚴厲社交距離措施的需要。

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