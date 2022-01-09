【印度經濟】因Omicron病例激增 印度下調年度經濟增長預測至9.2%

據外媒報道，印度日前將截至3月底止年度經濟增長預期測，由逾10%下調至9.2%，原因是新冠病毒Omicron造成的供應中斷打擊消費者信心和經濟活動。

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去年6月，印度取消了為遏制新冠疫情而實施的出行限制，此後經濟一直在好轉。但在本周Omicron病例激增後，許多私營部門經濟學家已調降經濟增長預測。

印度統計局將於2月28日公布10至12月經濟增長數據，以及修正後的全年增長預測。

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記者：郭秀慧