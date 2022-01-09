【有盈退休】曾智華：萬箭插背的「光榮」

現實世界，從來是個森林。森林生態如何，理應小學生也知，毋須詳盡解釋。所以，身在森林者，就要適應。森林之內，甚麼生物也有，有善良的，當然也有凶惡的；有毒性強的，也有不少是對環境有益的，這就是大自然。這定律證諸於任何城市、任何職場。你想人人皆善良，真心對你好，為你着想？傻的嗎？

一切習慣成自然

老友Y仔一向做大機構高層，不過，是間低調不起眼的公司，故沒有人留意他。不過，3個月前有藍籌集團主席慧眼識英雄，甘詞厚幣挖他到旗下一間高調公司做行政總裁。Y仔雖聰明頂透、百般武藝，但因由低調變高調，就似日日夜夜被探射燈照住，難以適應。而且，「槍打出頭鳥」，未坐穩已惹來不少攻擊。

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任何強人也總會有軟弱時候，故約筆者出來飲啤酒呻一呻。兩杯到肚，苦水直噴：「唉，碌sir，出來工作20多年，從沒試過被這麼多人討厭，真的沒有癮！」聽他呻，不用認真，因「軟弱」完，明天一回辦公室，立時會回復英明神武形象。不過，筆者也可以心理輔導他。筆者道：「Y仔，人在江湖，尤其做高調機構，一定要面對：一、激烈競爭；二、成千上萬看不順眼自己的人；三、幾百枝明箭暗箭。以上3點，是正常而非反常！」小弟算是過來人，故一切處之泰然，因理應如此也。

「光榮」總比平庸好

任何職場，都是一個三角形，人人力爭登頂。過程中，當然有正路憑實力，也會有人出陰招。頂位只有一個，你要坐上去，當然要懂得拆明招陰招，不能只靠運氣。另外，現今互聯網盛行，人人可以化名胡說八道，多麼尖酸刻薄陰毒的話都寫得出。所以，做大事的人，不應介懷「網民」說甚麼，看完便罷。正路的作參考，邪門的可以鎖戶。

說到箭，筆者的看法，實屬上位者的「光榮」。因若你平平庸庸，沒有威脅，沒有人視你為對手，「鬼理你」！不過，若你「有料到」，競爭者或妒忌者立時八方湧現「插」你，代表你極具江湖地位呀！

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

責任編輯：陳詠妍

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