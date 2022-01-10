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【竹篙灣隔離】竹篙灣檢疫中心無WiFi？　中移動香港送無限數據、SmarTone自由鳥送100GB、3香港送300GB

Hot Talk 16:57 2022/01/10

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【竹篙灣隔離】竹篙灣檢疫中心無WiFi？　中移動香港送無限數據、SmarTone自由鳥送100GB、3香港送300GB

香港Omicron新冠病毒疫情升溫，愈來愈多市民被安排強制檢測，甚至須到竹篙灣檢疫中心等指定地點強制隔離檢疫。竹篙灣檢疫中心不設Wi-Fi無線上網網絡，中移動 （00941） 旗下中移動香港、數碼通 （00315） 旗下SmarTone、自由鳥、和記香港 （00215） 旗下3香港陸續宣布，將向須到竹篙灣等檢疫中心隔離的月費計劃用戶，免費提供額外數據。

中移動香港：為隔離檢疫客戶提供無限本地數據及本地通話時間

中移動香港宣布，為需要於政府設立的檢疫中心強制隔離檢疫的月費計劃客戶提供無限本地數據及無限本地通話時間，讓有需要的客戶在隔離期間與外界保持聯繫，提供無間斷通訊服務。

現時政府設立的檢疫中心包括竹篙灣檢疫中心、荃灣絲麗酒店、香港麗悅酒店。中移動香港指，客戶只需提供指定相關證明並獲核實後，便可獲豁免於強制隔離期間所使用的額外本地數據及額外本地通話分鐘收費。此特別安排由申請豁免起計21天內有效。

SmarTone、自由鳥：額外100GB免費數據及無限本地通話分鐘

數碼通 （00315） 宣布，SmarTone及自由鳥流動電話服務月費計劃客戶，若被安排到竹篙灣檢疫中心、香港荃灣絲麗酒店、香港麗悅酒店3個檢疫中心隔離，提供指定檢疫隔離證明並獲核實後，可獲額外100GB免費本地數據及無限本地通話分鐘。

數碼通表示，此特別安排由申請日起計30天內有效，受條款及細則約束。

3香港：額外300GB免費數據

3香港宣布為需要於政府設立的檢疫中心強制隔離檢疫的月費計劃客戶，於隔離檢疫期間免費提供300GB本地數據，方便客戶繼續工作、學習及娛樂，與外界保持聯繫。

3香港表示，有關服務適用於在竹篙灣檢疫中心、香港荃灣絲麗酒店、香港麗悅酒店及觀塘帝盛酒店接受強制隔離的客戶，客戶於2022年1月20日前登記並核實，可免費獲得300GB本地數據，於該期月結單截數日前任意使用。

據港府以往公布，竹篙灣檢疫中心不設Wi-Fi，但食衛局局長陳肇始於去年6月書面回應稱，擬為隔離人士免費提供更大流量的數據卡。

*第五波疫情對股市有幾大影響？重溫《開市追揸沽》聽專家分析*【按此即睇】（附time code）

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中國移動（00941） 港股 疫情 隔離營 Wi－Fi 數碼通（00315） 香港 SmarTone

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