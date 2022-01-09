▲ 【強制隔離】竹篙灣檢疫中心無WiFi？ SmarTone、自由鳥向用戶送100GB數據

香港Omicron新冠病毒疫情升溫，愈來愈多市民被安排強制檢測，甚至須到竹篙灣檢疫中心等指定地點強制隔離檢疫。竹篙灣檢疫中心不設Wi-Fi無線上網網絡，數碼通 （00315） 旗下SmarTone宣布，若SmarTone及自由鳥流動電話服務月費計劃客戶須在竹篙灣等檢疫中心隔離，經核實後可獲額外100GB免費本地數據及無限本地通話分鐘。

SmarTone表示，客戶需提供指定檢疫隔離證明並獲核實，適用於須在竹篙灣檢疫中心、香港荃灣絲麗酒店、香港麗悅酒店3個檢疫中心隔離的用戶。SmarTone表示，此特別安排由申請日起計30天內有效，受條款及細則約束。

據港府以往公布，竹篙灣檢疫中心不設Wi-Fi，但食衛局局長陳肇始於去年6月書面回應稱，擬為隔離人士免費提供更大流量的數據卡。

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