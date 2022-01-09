【本港經濟】晚市禁堂食 張宇人料業界損失50億 促政府發放支援津貼

因應本港出現第五波疫情，食肆須暫停晚市堂食兩星期，飲食界立法會議員張宇人估計，飲食界至少損失50億元，並指已經向財政司司長陳茂波提出，希望政府向包括飲食業界提供支援。

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張宇人今日（9日）出席電台節目表示，農曆新年將至，本來預計業界在這兩星期生意額達到130億元，現時估計業界至少損失50億元，不少食肆因應早前的訂位已經預訂食材，損失更加慘重。他倡議當局盡快為業界提供支援以渡難關，做法可參考之前幾輪疫情處理方式，按食肆面積發放津貼，並建議增加百分百擔保貸款額等，並指政府應盡快提出建議，讓財委會先通過撥款。

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張宇人又指，除飲食界外，美容、健身及零售等行業亦受到很大影響，將在下周二（11日）的行政會議向行政長官林鄭月娥反映問題。

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記者：郭秀