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【本地經濟】財政司司長陳茂波：第五波疫情打擊各行業 肯定影響整體經濟

股樓投資 12:08 2022/01/09

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財政司司長陳茂波今日（9日）發表網誌，指大家均希望疫情盡快結束，可惜與機組人員相關的輸入個案，終終引發第五波疫情，Omicron變種病毒的迅速傳播，引發隱形傳播鏈在社區擴散。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

陳茂波指，本港過去7個多月的市道氣氛及經濟表現已見起色，但不幸目前出現第五波疫情，加上年關在即，對一眾打工仔、商戶以至各行各業造成打擊，對整體經濟肯定有影響，因此如何適切地運用及調撥資源作出適當支持，將是其中一個須不斷動態分析評估的焦點。

【小米 1810】小米發布小米12 全球首款應用高通驍龍8 Gen1【見下頁

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他又指，除本地疫情以外，本港還需要同時面對多項外圍變數，包括外圍疫情發展、全球供應鏈持續出現樽頸、燃料及大宗商品價格不斷上升，以至歐美央行在持續通脹壓力下，開始調整其貨幣政策，有關轉變可能觸發資金流向大幅變化，對各地資產價格甚至實體經濟或會造成衝擊。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

他指出，上述因素為本港今年經濟帶來不確性和挑戰，也是他在今年《財政預算案》中就今年經濟情況作出預測時，需要小心考慮，並作出適當防範的因素。

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記者：郭秀慧

疫情 貨幣政策 經濟 陳茂波 通脹

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