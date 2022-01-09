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Intel反擊 挖角蘋果M1首席晶片設計師

環球政經 11:36 2022/01/09

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蘋果（美﹕AAPL）兩年前捨棄合作多年的英特爾（Intel，美﹕INTC）晶片，改用自行研發的 M1 晶片取代。本周Intel反擊，挖角蘋果M1首席晶片設計師，或想藉此重奪蘋果訂單。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

蘋果首款晶片M1在2020 年推出之後，效能遠勝Intel Core系列。曾在蘋果擔任Mac系統架構總監，同時也曾負責M1處理器架構設計的Jeff Wilcox，稍早在個人社交平台證實已經離開蘋果，並且將以英特爾院士（Intel Fellow）加入Intel，同時也將接手設計工程部門技術總監職務（CTO），主要負責所有Intel客戶端系統單晶片（SoC）架構設計。

【阿里巴巴 9988】 阿里雲未及時報告安全漏洞 傳遭工信部暫停合作關係【見下頁

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Wilcox在過去8年負責監督Mac系統架構、訊號完整性和電源完整性，領導蘋果轉向Apple Silicon的過渡期。此外，他研發出用於Macs電腦的T2輔助處理器（coprocessor）系統單晶片（SoC）和系統架構。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：郭秀

經濟 Apple Intel

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