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【阿里巴巴股價】阿里美股期權陷「狂賭之淵」？

11:37 2022/01/09

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阿里巴巴 （09988） 股價自去年底反彈，其美股股價（美：BABA）在去年12月30日單日急升9.7%，當日股價收報122.99美元，較阿里巴巴去年低位108.7美元急彈13.1%，直至上周五，阿里巴巴美股收報129.81美元，較當日低位更累彈19.4%，由於阿里巴巴未有重大利好或利淡消息傳出，當日股價大升，被視為年結的冚倉盤帶動。

阿里巴巴美股1月21日到期的期權，未平倉合約達160萬張

阿里美股期權未平倉合約 相當於發行股數15%

據美股交易數據，熱門股例如Tesla及蘋果等，期權成交均非常活躍，阿里巴巴美股亦不例外，截至上周四，未平倉合約逾400萬張，每張賭100股，正賭緊4億股美股，相當於阿里巴巴發行股數的15%，美股市場正陷入「狂賭之淵」。

據納斯達克交易所資料，每周五都有阿里巴巴美股期權結算，下一次為1月14日，不過，下一次結算的未平倉合約高峰期在1月21日，認購期權的未平倉合約達86萬張，認沽期權的未平倉合約達76萬張，假設所有期權合約均行使，當日理論的貨值便達千億港元。

不過，對於期權合約，投資者未必張張都會行使，舉例如一張行使價10美元的認沽期權合約，投資者不會以10美元沽出阿里巴巴，所以投資者就不會行使。

阿里巴巴1年前的價位在250至270美元，經歷過去1年的暴跌，期權大戶在到期前便需以正股價格決勝負，趁正股投資者已不肯再大手沽貨，又有股神戰友芒格增持消息，股價跌無可跌，便反守為攻。1月21日到期認購期權合約的重倉區，在115、120、125、130美元等關口，近期股價大升，已升抵相關關口，若正股股價飈升到140美元以上，買方行使價值便愈高。

阿里巴巴股價近期波動向上，不過，在阿里美股下周五重倉期權結算，賭枱上決定誰是贏家前，阿里股價仍續維持波動。

【騰訊派京東】騰訊最新股息率近三厘、派息拋離阿里巴巴美團　幾時買入可獲派過千元？　

【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格再增持阿里巴巴　單季增持近一倍、港股高開倒跌2%

【阿里巴巴9988】阿里巴巴股價領跌　神秘大戶上周再搬860億元大貨來港、大戶加速沽貨？

記者：譚志偉

港股 美股 新經濟股 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988） 期權

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