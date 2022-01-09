【知識產權】Google被判侵害Sonos聲音專利　部分產品將禁止進口美國

▲ Sonos在2020年起訴Google侵害其5項專利，包括家中音響系統的設定、多個喇叭之間的同步、不同喇叭的音量控制，以及喇叭的立體聲配對等。（資料圖片）

美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）裁決，Google侵犯了美國音響設備商Sonos的5項聲音專利，將禁止Google進口及銷售侵犯專利的相關產品。由於這些產品是在中國生產，意味著當進口禁令在60天內生效時，它將無法將產品運到美國。

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Sonos在2020年起訴Google侵害其5項專利，包括家中音響系統的設定、多個喇叭之間的同步、不同喇叭的音量控制，以及喇叭的立體聲配對等。雖然裁判書未有列出被禁產品的名稱，只說涉及特定的聲音播放器、聲音控制器與元件，但《紐約時報》報道，受影響的產品包括Nest揚聲器、Home智能音箱、Pixel手機和電腦，以及Chromecast設備。

或取消產品功能 避開進口禁令

Google發言人表示，預計該項裁決不會中斷其進口和銷售設備的能力。「雖然我們不同意裁決，但我們感謝ITC批准我們修改產品設計。我們將尋求進一步審查，並繼續作出辯護，反對Sonos對我們夥伴關系和知識產權的指控。」

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Sonos首席法律官Eddie Lazarus形容裁決是對Sonos的「全面勝利」，但他承認「Google或許會降低或取消產品功能，避開ITC實施的進口禁令」。他強調，除非Google向Sonos支付專利使用費，否則Google仍是在侵犯多項Sonos專利。

責任編輯：陳卓賢