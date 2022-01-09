  • 20°C
香港時間 : 2022109日 (日) 12:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【知識產權】Google被判侵害Sonos聲音專利　部分產品將禁止進口美國

商業 11:31 2022/01/09

分享：

Sonos在2020年起訴Google侵害其5項專利，包括家中音響系統的設定、多個喇叭之間的同步、不同喇叭的音量控制，以及喇叭的立體聲配對等。（資料圖片）

美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）裁決，Google侵犯了美國音響設備商Sonos的5項聲音專利，將禁止Google進口及銷售侵犯專利的相關產品。由於這些產品是在中國生產，意味著當進口禁令在60天內生效時，它將無法將產品運到美國。

【特朗普歸來】挑戰 Twitter 地位　特朗普社交平台 Truth Social 預計2月登場

Sonos在2020年起訴Google侵害其5項專利，包括家中音響系統的設定、多個喇叭之間的同步、不同喇叭的音量控制，以及喇叭的立體聲配對等。雖然裁判書未有列出被禁產品的名稱，只說涉及特定的聲音播放器、聲音控制器與元件，但《紐約時報》報道，受影響的產品包括Nest揚聲器、Home智能音箱、Pixel手機和電腦，以及Chromecast設備。

或取消產品功能　避開進口禁令

Google發言人表示，預計該項裁決不會中斷其進口和銷售設備的能力。「雖然我們不同意裁決，但我們感謝ITC批准我們修改產品設計。我們將尋求進一步審查，並繼續作出辯護，反對Sonos對我們夥伴關系和知識產權的指控。」

【元宇宙】迪士尼新專利獲批　遊客毋需佩戴裝置感受3D世界

Sonos首席法律官Eddie Lazarus形容裁決是對Sonos的「全面勝利」，但他承認「Google或許會降低或取消產品功能，避開ITC實施的進口禁令」。他強調，除非Google向Sonos支付專利使用費，否則Google仍是在侵犯多項Sonos專利。

責任編輯：陳卓賢

相關文章

【侵犯專利】Lululemon智能健身鏡　被Nike控告侵權
2022/01/06
【侵犯專利】Lululemon智能健身鏡　被Nike控告侵權
【專利侵權】Lululemon推家居智能健身鏡　遭Nike控侵權
2022/01/06
【專利侵權】Lululemon推家居智能健身鏡　遭Nike控侵權
【百度動向】百度虛擬人平台登場　設AI手語主播提供24小時服務
2021/12/27
【百度動向】百度虛擬人平台登場　設AI手語主播提供24小時服務
【小米摺機】小米摺機專利曝光　Mix Fold 2有望搭載新功能？
2021/12/30
【小米摺機】小米摺機專利曝光　Mix Fold 2有望搭載新功能？

你可能感興趣

【侵犯專利】Lululemon智能健身鏡　被Nike控告侵權
18:20 2022/01/06
【侵犯專利】Lululemon智能健身鏡　被Nike控告侵權
【專利侵權】Lululemon推家居智能健身鏡　遭Nike控侵權
13:15 2022/01/06
【專利侵權】Lululemon推家居智能健身鏡　遭Nike控侵權
【百度動向】百度虛擬人平台登場　設AI手語主播提供24小時服務
19:15 2021/12/27
【百度動向】百度虛擬人平台登場　設AI手語主播提供24小時服務
專利 中國 知識產權 美國 Google 知識產權

下一篇文章

【素食熱潮】麥當勞植物肉漢堡McPlant　登陸英國及愛爾蘭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【元宇宙】The Sandbox下周四再賣地　有機會同鄭志剛做「鄰居」？
【元宇宙】The Sandbox下周四再賣地　有機會同鄭志剛做「鄰居」？
【禁晚市堂食】食肆瘋搶外賣盒　料加價兩成
【禁晚市堂食】食肆瘋搶外賣盒　料加價兩成
【素食熱潮】麥當勞植物肉漢堡McPlant　登陸英國及愛爾蘭
【素食熱潮】麥當勞植物肉漢堡McPlant　登陸英國及愛爾蘭
【禁晚市堂食】限聚令收緊食肆周五營業至晚上6時　酒樓料生意損失一半
【禁晚市堂食】限聚令收緊食肆周五營業至晚上6時　酒樓料生意損失一半
【疫市轉型】恆香老餅家夥網店物流配送　指定農曆新年套裝免運費
【疫市轉型】恆香老餅家夥網店物流配送　指定農曆新年套裝免運費
【麥當勞】麥當勞聯乘My Melody　粉紅攻勢由1月10日開始　新推黃金菠蘿雞堡 （多圖）
【麥當勞】麥當勞聯乘My Melody　粉紅攻勢由1月10日開始　新推黃金菠蘿雞堡 （多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款