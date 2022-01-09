【美國數據】 美國爆辭職潮 單月450萬人離職創20年來新高

美國勞工離職潮創紀錄，以及一綫產業公司招聘放緩，顯示新一波疫情正削弱勞動力供應。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

根據美國勞工部公布的職缺和勞工流動率調查（JOLTS），去年11月美國自願離職人數增至453萬人，較10月增加30萬人，單月離職人數創20年來最高紀錄。與此同時，美國職位空缺數量逼近歷史新高，達到1,060萬，雖較10月的1,100萬個減少，但空缺量依舊居高不下。

美國媒體認為，低失業率和工資快速上漲可能會進一步加劇通脹，因為企業將提高價格，以彌補不斷上漲的勞動力成本。

【比亞迪 1211】 南韓雙龍汽車攜手比亞迪 合作研發動力電池【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧