  • 19°C
香港時間 : 2022109日 (日) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國數據】 美國爆辭職潮 單月450萬人離職創20年來新高

股樓投資 10:51 2022/01/09

分享：

美國勞工離職潮創紀錄，以及一綫產業公司招聘放緩，顯示新一波疫情正削弱勞動力供應。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

根據美國勞工部公布的職缺和勞工流動率調查（JOLTS），去年11月美國自願離職人數增至453萬人，較10月增加30萬人，單月離職人數創20年來最高紀錄。與此同時，美國職位空缺數量逼近歷史新高，達到1,060萬，雖較10月的1,100萬個減少，但空缺量依舊居高不下。

美國媒體認為，低失業率和工資快速上漲可能會進一步加劇通脹，因為企業將提高價格，以彌補不斷上漲的勞動力成本。

【比亞迪 1211】 南韓雙龍汽車攜手比亞迪 合作研發動力電池【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

經濟 美國 失業率 通脹

下一篇文章

【內房危機】廣東召集房企開會 為併購出險房企「牽綫搭橋」 併購貸款不計入「三條紅綫」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【職場熱話】女同事不隨波逐流 棄用名牌手袋 反被同事取笑感不快
【職場熱話】女同事不隨波逐流 棄用名牌手袋 反被同事取笑感不快
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【有相睇】年輕人靠自己上車　業主深受感動　底價再減助圓夢
【有相睇】年輕人靠自己上車　業主深受感動　底價再減助圓夢
【綠置居】綠置居4693伙41折推售 最快今年第三季起接受申請 滿15年才可於公開市場轉售
【綠置居】綠置居4693伙41折推售 最快今年第三季起接受申請 滿15年才可於公開市場轉售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款