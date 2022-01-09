【內房危機】廣東召集房企開會 為併購出險房企「牽綫搭橋」 併購貸款不計入「三條紅綫」

有內媒報道，廣東省政府日前召集多家房企開會，包括中國奧園（03883）、富力地產（02777）、保利地產、中海地產、五礦地產（00230）、越秀地產（00123）、珠江實業集團等國企和民企。據知情人士透露，會上一些出險房企介紹了其經營情況及項目，是次會議目的是為國企、央企收購出險房產項目進行「牽綫搭橋」。因此有市場人士解讀，今年內地房企將迎來併購大年。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

為了加速處理內房危機，內地開始鬆綁資金放貸。早前，有內媒引述房企人士指，內地銀行已告知一些大型優質房企，針對出險企業項目的承債式收購，相關併購貸款不再計入「三條紅綫」相關指標，即意味著，中央對內房監管「重劃紅綫」。

【新經濟股】 美團、快手達成互聯互通戰略合作 大行看好可創造雙贏【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧