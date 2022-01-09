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【內房危機】廣東召集房企開會 為併購出險房企「牽綫搭橋」 併購貸款不計入「三條紅綫」

股樓投資 10:03 2022/01/09

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有內媒報道，廣東省政府日前召集多家房企開會，包括中國奧園（03883）、富力地產（02777）、保利地產、中海地產、五礦地產（00230）、越秀地產（00123）、珠江實業集團等國企和民企。據知情人士透露，會上一些出險房企介紹了其經營情況及項目，是次會議目的是為國企、央企收購出險房產項目進行「牽綫搭橋」。因此有市場人士解讀，今年內地房企將迎來併購大年。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

為了加速處理內房危機，內地開始鬆綁資金放貸。早前，有內媒引述房企人士指，內地銀行已告知一些大型優質房企，針對出險企業項目的承債式收購，相關併購貸款不再計入「三條紅綫」相關指標，即意味著，中央對內房監管「重劃紅綫」。

【新經濟股】 美團、快手達成互聯互通戰略合作 大行看好可創造雙贏【見下頁

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同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：郭秀慧

港股 地產 中國奧園（03883） 富力地產（02777） 越秀地產（00123） 五礦地產（00230） 保利 五礦

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