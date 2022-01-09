  • 18°C
香港時間 : 2022109日 (日) 10:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國男呃疫情紓困金 大手買入Tesla賺逾8倍 認罪後全遭沒收

環球政經 09:58 2022/01/09

分享：

新冠病毒席捲全球，美國更接連推出巨額救助計劃，希望能幫助民眾度過難關，但奧勒岡州一名51歲男子勞埃德（Andrew Lloyd），利用虛假文件詐騙上百萬美元的疫情救助金，再用以買地、炒股，更大手買入特斯拉（Tesla，美：TSLA），把超過340萬美元的救濟金，增長到超過1,800萬美元。最終，勞埃德被判入獄，更被勒令支付罰款，其房地產和股票也被沒收。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

據外媒報道指，勞埃德從2020年4月開始，利用美國政府的多項疫情救助計劃領取救濟金，並在親屬及商業夥伴不知情的狀況下，利用他們身分製作虛假文件。除此之登，勞埃德還申請貸款，在眾多管道下，總共獲得超過340萬美元的疫情救濟資金。

【騰訊 700】 騰訊元旦實施「限遊令」 未成年玩家每晚「打機」最多一小時【見下頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

得到款項後，勞埃德隨即斥資逾180萬美元，買入約1.6萬股Tesla，以時間推算，估計當時買入價約114美元，其後增長到超過1,660萬美元，而剩餘資金則在加州和奧勒岡州購入超過25項房產。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

報道指，勞埃德其後被指控銀行欺詐、洗錢和身分盜竊等罪名，並在去年6月認罪，最後被判入獄4年，以及5年的監督釋放。美國政府已沒收勞埃德超過1,800萬美元的證券、現金及房地產，並需支付超過400萬美元的罰款。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

疫情 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 美國

上一篇文章

【內房危機】廣東召集房企開會 為併購出險房企「牽綫搭橋」 併購貸款不計入「三條紅綫」

下一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】壬寅流年展望 星座生肖運程篇二
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【綠置居】綠置居4693伙41折推售 最快今年第三季起接受申請 滿15年才可於公開市場轉售
【綠置居】綠置居4693伙41折推售 最快今年第三季起接受申請 滿15年才可於公開市場轉售
【職場熱話】女同事不隨波逐流 棄用名牌手袋 反被同事取笑感不快
【職場熱話】女同事不隨波逐流 棄用名牌手袋 反被同事取笑感不快
【有相睇】年輕人靠自己上車　業主深受感動　底價再減助圓夢
【有相睇】年輕人靠自己上車　業主深受感動　底價再減助圓夢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款