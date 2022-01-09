美國男呃疫情紓困金 大手買入Tesla賺逾8倍 認罪後全遭沒收

新冠病毒席捲全球，美國更接連推出巨額救助計劃，希望能幫助民眾度過難關，但奧勒岡州一名51歲男子勞埃德（Andrew Lloyd），利用虛假文件詐騙上百萬美元的疫情救助金，再用以買地、炒股，更大手買入特斯拉（Tesla，美：TSLA），把超過340萬美元的救濟金，增長到超過1,800萬美元。最終，勞埃德被判入獄，更被勒令支付罰款，其房地產和股票也被沒收。

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據外媒報道指，勞埃德從2020年4月開始，利用美國政府的多項疫情救助計劃領取救濟金，並在親屬及商業夥伴不知情的狀況下，利用他們身分製作虛假文件。除此之登，勞埃德還申請貸款，在眾多管道下，總共獲得超過340萬美元的疫情救濟資金。

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得到款項後，勞埃德隨即斥資逾180萬美元，買入約1.6萬股Tesla，以時間推算，估計當時買入價約114美元，其後增長到超過1,660萬美元，而剩餘資金則在加州和奧勒岡州購入超過25項房產。

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報道指，勞埃德其後被指控銀行欺詐、洗錢和身分盜竊等罪名，並在去年6月認罪，最後被判入獄4年，以及5年的監督釋放。美國政府已沒收勞埃德超過1,800萬美元的證券、現金及房地產，並需支付超過400萬美元的罰款。

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記者：郭秀慧