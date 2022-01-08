【泰加之亂】大半年間曾換CEO、多名執董及獨立非執董跳船　大股東曾提全購不獲批終放棄

▲ 泰加保險2015年上市，圖為公司時任主席張德熙（中），行政總裁穆宏烈（左）及執行董事陳學貞（右）。

有45年歷史的泰加保險 （06161） 於被保監局以涉嫌有投資活動及資金調配違法為由接管，保監局又批評泰加企業管治有缺失。事實上，泰加最近1年消息頻頻，曾更換行政總裁，其後多名執行董事及獨立非執行董事紛紛跳船。之後公司大股東吳宇曾提出轉換可換股債券作全購要約，但交易一直未獲保監局批准，更惹來保監局調查其外幣投資，最終落入被接管下場。

兩年蝕逾3億後配股還債

集團2018及2019年連續兩年虧損，分別蝕約1.3億元及近2億元。在巨額虧損下，泰加去年初宣佈配股，所得淨額5155萬元當中，約 70%至 80%的所用於償還貸款。公司配股集資後，去年3月曾就2020年全年業績發盈喜，預計集團因期內淨保費收入上升，以及保險賠款及未決賠款淨額大幅減少，將扭虧為盈。

一切看似雨過天清，但泰加去年6月中突然撤換CEO，委任陳日威為執行董事及行政總裁，時任行政總裁穆宏烈則辭任行政總裁職務，但會繼續擔任執董。撤換CEO約1個半月後，公司陸續有多名執董及獨立非執董辭任，就連公司執董兼董事會主席張德熙亦辭任。與此同時，泰加再於去年8月再發盈喜，惟與3月份所發的盈喜不同，今次集團中期業績扭虧，主要是受惠於來自現貨外幣交易的投資收益。

大股東全購要約未獲保監局放行

就在多名執董及獨立非執董跳船後，泰加執董兼大股東吳宇在8月份擬行使泰加的可換股債券。由於吳宇行使泰加的可換股債券後，其持股將增至公司經擴大後已發行股本約49.99%，將觸發全購要約，公司因此停牌。由於泰加為保險業條例下的獲授權保險公司，有關轉換須待保監局批准後方可作實。然而，保監局一直未就此放行，大股東的全購要約多次延期。泰加亦於停牌後約1個月後復牌。

至去年11月，泰加接獲保監局提供其外幣交易資料的要求，以檢視泰加外幣交易活動及策略。公司稱，為配合保監局，已暫時停止外幣投資，又指外幣投資從2020年中開始是公司最重要的利潤來源，有利於公司支持虧損的的士保險業務，又稱任何短中長期被停止泰加保險的外幣投資，都可能對公司及泰加保險的財務表現產生不利影響。為減輕可能長時間被停止外幣投資而導致的潛在財務損失、並保障其盈利能力，將考慮停止接受現有的士保險客戶續保。惟泰加當時未有表示，有意將現有的士保單退保。

去年11月底，泰加接獲保監局同意，恢復其短期現貨外幣投資，惟全購要約繼續延長，意味大股東吳宇的可換股債券轉換交易仍未獲保監局批准。另外，雖然保監局經檢視後未有禁止泰加進行外幣投資，但去年12月底，作為的士保險龍頭的泰加突通知的士車主於7日通知期後退保，引發的士業界停業恐慌。

主要股東超低價轉讓股份未登記

令事件進一步升溫的是，泰加今年1月5日停牌，宣佈主要股東張德熙在去年10月18日完成一項場外交易，以3萬元超低價出售3000萬股或4.79%予第三方，意味每股作價0.001元，以當日收市價0.78元計算，每股作價折讓99.9%。更耐人尋味的是，泰加稱公司並未收到買方及張德熙任何要求在公司的股東名冊上登記該據稱轉讓。兩日後，亦即1月7日，泰加便被保監局接管，泰加同日晚上發公告稱，因先決條件尚未達成，而要約人並無延長截止日期，因此延長多時的建議轉換可換股債券交易將不會落實。換言之，大股東吳宇將不會全購泰加。與此同時，亦再有執董與獨立非執董相繼請辭。

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本報記者﹕余倩敏