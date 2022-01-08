【周大調富格曲@iM網欄】法國電影節 開幕電影《Eiffel》

法拉利跑車有招牌紅色 <Ferrari red>，原來，巴黎鐵塔亦有招牌啡色 <Eiffel Tower brown>。近日，從新聞報道得知，法國為準備2024奧運會，將花費五千萬歐元，按照傳統以人手上漆，替巴黎鐵塔塗上金啡色。市政府希望重新上漆的巴黎鐵塔為巴黎帶來一番新景象、希望到來參加奧運會的運動員獲得更佳成績。金光閃閃的巴黎鐵塔勢必再次成為世界的焦點。

上月，獲朋友邀請，參加了法國電影節 （French Film Festival）的首映，影片名為<Eiffel> 。沒錯，片名的 <Eiffel> 正正就是設計及興建巴黎鐡塔的工程師 Gustave Eiffel。舉辦首映的戲院位處金鐘，酒會則設於鄰近的酒店草坪。印象中，酒會大概只有糕點小吃，疫情期間戲院內又不准飲食。預早一小時出發，先到戲院附近的泰國餐廳吃下午茶。看看餐牌，下午茶跟午餐相約，有飯、有粉麵，正合心意。

▲ Photos©️hkfrenchfilmfestival

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到達酒會，朋友比我先到。其中一位於法國投資銀行任高層，兒子剛於英國大學畢業，並留在劍橋工作。面對疫情，各人都有不同的經歷，不同的故事。相同之處，在於大家都希望可以像以前一樣，可以四出外遊。

法國電影節由香港法國文法協會 （Alliance Française de Hong Kong） 主辦，今年剛好為第五十屆。多年來，法國文化協會為推動法國文化不遣餘力。透過舉辦法國電影節，協會每年都為香港市民帶來最新、最富代表性的法國電影作品。今年，協會就精選了50多部電影作品，分別於5間戲院展映。而 Martin Bourboulon 執導的《Eiffel》是為開幕電影之一。

▲ Photos©️hkfrenchfilmfestival

《Eiffel》中文名為《艾菲爾》，片長約兩小時，投資近二千三百萬歐元拍攝。故事的主角當然是設計巴黎鐵塔的工程師 Gustave Eiffel。當年 Eiffel 剛完成美國自由神像的工程，希望回國發展。適逢巴黎舉辦世界博覽會，Eiffel 憑著過人的膽色及毅力，設計及興建當時世上最高的巴黎鐵塔，籍此向世人展示法國先進的建築技術。起初還以為是一套紀錄片，後來才知道，《Eiffel》講述的，除了鐵塔工程之外，亦有一段愛情故事。電影由 Romain Duris，Emma Mackey 及 Pierre Deladonchamps 領銜主演，描述 Eiffel 事業的起跌及愛情上的曲折。片中，Eiffel 創下非凡的成就，亦同時遇上不可能的愛情。感覺上，劇情節奏鬆容不迫，好比法國餐，可以慢慢細心咀嚼。電影全用上法語，配英文字幕，但沒有半點須要「追」字幕的感覺。字裏行間，影片亦描述了當時法國社會上的階級觀念及權力鬥爭。

▲ Photos©️hkfrenchfilmfestival

電影由著名作曲家 Alexander Desplat 配樂，重量級人馬，先後兩次羸得奧斯卡最佳原創音樂大獎。李安執導的《色戒》，其電影配樂亦出自 Alexander Desplat 的手筆。

只是，《色戒》的配樂再好，也沒有太多人會留意吧。

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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