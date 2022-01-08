【的士保險】泰加：撤銷1月3日及4日發出的的士保險退保通知　有關保單將繼續生效

▲ 泰加將撤銷1月3日及4日發出的的士保險退保通知，有關保單將繼續生效。

獲保監局委任為泰加保險接管人的德勤‧關黃陳方會計師行代表泰加保險，就的士保險遭泰加退保事宜發出通告。通告稱泰加將撤銷於今年1月3日及4日所發出的的士保險保單退保通知書。相關保單將繼續生效，直至保單按相關條款終止或到期。

通告稱據接管經理，即德勤‧關黃陳方會計師行初步了解，泰加早前分別於2021年12月30日， 2022年1月3日及4日向部分的士保險的保單持有人發出通知，在7天通知期結束後取消保單。 考慮到上述行動對泰加以及公眾的潛在不利影響，經理現代表泰加作為承保方，撤銷於2022年1月3日及4日所發出的的士保險保單退保通知書。相關保單將繼續生效，直至保單按相關條款終止或到期。泰加將陸續向受影響的保單持有人發出書面通知。惟保單持有人需注意，經理目前仍在了解泰加的經營及財務狀況，在相關保單期滿後，泰加不一定可安排續保。

至於已收到泰加於2021年12月30日發出退保通知書的保單持有人，7天通知期已於2022年1月6日屆滿，泰加將為退保人士安排退保及有序地退還剩餘保費。如保單持有人仍未找到保險公司承接其保險，可親身或透過其經紀或代理聯絡泰加，泰加將為受影響並且有需要的保單持有人安排將其保單最多延長至2022年2月5日，讓他們有更多時間更換承保公司。

如保單持有人没有收到泰加的退保通知書，則相關保單將繼續生效，直至保單按相關條款終止或到期。

經理將指示泰加盡快展開上述工作。如有保單相關事宜，請於辦公時間星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至中午12時及下午2時至6時致電泰加（2926 2926）查詢。如有其他有關經理接管事宜請於上述辦公時間致電經理團隊熱線（2238 7826）查詢。

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