【新冠疫情】全球確診突破3億宗 法國日增40萬創新高

受變種新冠病毒Omicron侵襲，全球爆發新一輪新冠肺炎疫情，至今累錄超過3億宗新冠型診個案，當中多個國家確診數字破紀錄新高。當中法國單日新增逾40萬宗新冠確診，近8成屬Omicron變種個案。

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外媒統計全球各國官方確診數據，過去一星期有34個國家感染個案創紀錄新高，當中包括18個歐洲國家及7個非洲國家。當中法國單日新增逾40萬宗確診個案，創疫情爆發以來新高，有近8成新個案屬Omicron變種。

此外，全球上周錄得1,350萬案確診，較對上一周增加64%，但全球平均死亡人數下降了3%。法國公共衛生部門週五（7日）指，根據英國及以色列等數據，Omicron住院風險較其他新冠病毒低70%。

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世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，不應將Omicron變種定義為溫和新冠病毒，全球愈來愈多民眾染疫，拖挎各地醫療系統，入院人數大幅增加，人們甚至會染疫死亡。

與此同時，各國再因應疫情實施防疫限制。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz），當地餐廳及酒吧只容許已完全接種新冠疫苗的民眾、新冠肺炎康復者或持有病毒陰性檢測人士進入。

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責任編輯：郭麗明