【手機評測】入門平價機續航力更好？　iPhone 13 Pro Max成唯一打入Top 5旗艦機

▲ 推7,000mAh大電量的三星Galaxy M51（最右）﹐因為充滿電需要多達兩個半小時，而拉低了整體評價！

時下智能手機愈出愈多，涵蓋入門、中階、旗艦級機款等。不少用戶考慮入手新機時，都看重手機的電池效能。知名評測機構《DxOMark》公布的手機電池綜合表現，挑選出續航力Top 5手機。當中以更蘋果iPhone 13 Pro Max的綜合排名最高，成為唯一位列Top 5的旗艦手機。

在測試標準方面，DxOMark主要關注一般使用下的續航力，充電效率，以及整體電量消耗情況，包括考量手機連接4G LTE或5G網絡時的表現，以及待機時的耗電量來計算平均值。

據該網站評測數據顯示，榜首的蘋果iPhone 13 Pro Max，一般使用可有大約兩天加20小時續航力，若充電1小時後電量可達到80%，充滿電則需兩小時加11分鐘。

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而跟隨其後的機款售價則相對親民，主要是中階及入門機款：

OnePlus Nord CE 5G

Samsung Galaxy M51

Redmi Note 10

OPPO A74

第二位是由中國手機品牌推出的OnePlus Nord CE 5G奪得，數據顯示其擁有兩天加16小時續航。第三位的三星Galaxy M51則擁有較大的電池容量，7,000mAh大電量可提供3天加1小時續航力，惟因為充滿電需要多達兩個半小時，而拉低了整體評價。

除了第四位的Redmi Note 10及第五位的OPPO A74，分別擁有超過兩天加21小時及兩天加16小時續航力。其他如iPhone 13、三星Galaxy S21 Ultra、OPPO A94、Redmi Note 10 Pro等手機，都有兩天以上續航力。

責任編輯：張寶燕

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G將下周二公售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

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