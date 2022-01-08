【新冠疫苗】印度8旬老伯連打12針 稱接種後病痛全消

全球爆發新一輪新冠肺炎疫情，各國加快為民眾接種新冠疫苗。印度一名85歲伯伯接種多達12劑新冠疫苗，認為疫苗有助他紓緩背痛及改善健康問題。據悉，他利用自己身分證、盜用妻子電話號碼及投票卡等身份證明去打針。

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印度比哈爾邦（Bihar）一名85歲退休郵差Brahmdeo Mandal，被當地醫護人員揭發最少在當地接種8劑新冠疫苗，他事後向《紐約時報》表示，自己於去年2月首次接種新冠疫苗，認為疫苗緩和了他的背痛問題，使他身體更健康、亦改善了食慾。

Mandal續指，他利用自己身分證接種了9劑新冠疫苗、亦盜用妻子的電話號碼及投票卡等身份證明打針；而且每次都會前往不同疫苗接種中心，根本沒有人認出他。然而，他在接種第12針後，被醫護人員揭發事件。

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Mandal指不覺得需要停止接種新冠疫苗，更揚言會繼續打針。

當地首席醫療官Amarendra Narayan Shahi博士表示，相信是網絡延誤導致當地疫苗接種信息遲遲未能上傳，未及時察覺Mandal已接種多劑疫苗。衛生官員已成立小組調查事件，亦證實Mandal在比哈爾邦4個中心接種8劑疫苗。BBC報道指，Mandal曾在半個鐘內連打兩針。

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責任編輯：郭麗明