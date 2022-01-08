【TSLA】Tesla高端半自駕助理系統FSD加價兩成　FSD到底做到啲乜？

Tesla（美：TSLA）計劃將其高端半自動駕駛助理系統在美國的售價大幅上調兩成。Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）周五在Twitter上宣佈，1月17日起會將其高端半自動駕駛助理系統「Full Self-Driving」（FSD）在美售價上調，由原來的1萬美元加價至12000美元。至於按月收費的FSD月費版，每月199美元月費亦會上調，但馬斯克未有透露加幅。

FSD是預載於所有Tesla汽車型號的標準半自動駕駛助理系統「Autopilot 」之高級版，功能更為齊備。「Autopilot 」設有自動緊急剎車、前方碰撞警告、車道保持功能，以及可自動與前車保持適當距離的適應巡航控制（ACC）功能。與「Autopilot 」不同， FSD包括Autopilot的功能之餘，亦加入自動轉換車道、停車燈辨認，以及智能召喚功能。在智能召喚功能下，司機可透過智能電話與Tesla的應用程式，指示座駕自動由停泊地點駛至司機所在位置。

不過，FSD至今仍未做到在沒有司機任何干預下讓車輛自動駕駛的功能，即使馬斯克多年前曾表示，最快可於2017年底實現真正的免手動駕駛，Tesla至今仍然只能夠提供半自動駕駛，而非大家憧憬多年的真正無人駕駛。

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