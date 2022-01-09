【疫市管理】心理學融入企業管理技巧　「影子計劃」解青黃不接痛點

新冠疫情新常態下，團隊管理及營運方式也需轉型，溝通難度隨之增加。本地心理學培訓機構、社企樹洞香港（TreeholeHK）創辦人陳健欣（Peter）表示，近年愈來愈多大型企業及NGO重新審視管理文化，對轉型管理策略中，融入心理學技巧有需求，應對人才流失危機。

如何適應新環境，絕對是企業或組織面臨的一大課題。例如應對疫下新常態、正在崛起Web 3.0時代、元宇宙（Metaverse）等，被指是未來企業的發展大方向。

鼓勵人才發展 兼可推動業績

追不上商業模式變化、技術轉變，而被時代蠶食的企業屢見不鮮。他指出，企業更需要注重內部創新，針對於網絡時代成長的新世代打工仔，提供適當的發揮空間，鼓勵人才發展之餘，亦有助帶動業績。

他解釋，許多新世代的打工仔不僅是「返九小時工，搵餐晏仔」而已，他們也很重視團隊溝通、與企業的連繫感、能否發揮所長貢獻社會等多項元素。所以，塑造滿足這些需求的工作環境，也是企業留住人才的關鍵。

舉例指，近年陸續有企業成立業務創新部門，或允許提出並推動革新，為企業帶來新業務發展方向。如早前渣打銀行策動旗下的附屬公司「Mox虛擬銀行」，並聯同電訊盈科、香港電訊，以及綫上旅遊服務供應商Trip.com一起建立；HSBC滙豐銀行旗下的電子錢包PayMe，正正是一個回應新世代習慣的創新應用。

樹洞香港的團隊成員正是新世代打工仔，誕生於網絡世界。因此，在應對疫下新常態環境時，亦順利轉危為機。早年成立時，已聚焦推動社區項目、推出Podcast節目等，向大眾推廣心理學的不同面貌與思考文化。

▲ 專責提供心理學培訓的社企樹洞香港創辦人陳健欣表示，企業更需要注重內部創新，應對時代挑戰及人才流失危機。（張寶燕攝）

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辦新培訓 去年營業額升6倍

近年面對社會環境和疫情期間的轉變，企業及NGO也開始轉型，需要盡快適應新市場的趨勢，以及更注重員工的心理健康。因此，團隊增加針對企業方面的專業培訓，並且採納數碼工具及轉向綫上宣傳。他透露，在把握機會開辦新培訓項目後，該企在2021年的營業額更較2020年疫情大流行之初，大增接近6倍。

他又指：

心理學的出路不只涉及病理心理學、臨床心理學、護理心理學等方面，運用心理學於職場溝通與市場推廣，也是一大創新方向，香港市場也較罕見。

所以他成立該社企的目的，也是想回應新世代打工仔希望有多元發展路向，以及發揮作長，貢獻社會的訴求。

至於將心理學融入管理技巧之中，與以往方法的不同之處，他解釋，其培訓是以心理學為切入點，以科學研究為基礎解釋，例如讓企業員工更深入了解行動背後，是甚麼因素幫助與同事、客戶建立關係，如何克服不同階級員工之間的溝通障礙等之後，再提供摸擬情景等助實踐及改善。

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提高同理心+指示力

陳健欣強調，需要提供適當培訓予新晉管理級別人員，讓他們順利接手，尤其在疫情下，企業的溝通模式轉型為remote communication（遙距溝通），若不及時提出應對策略，部門與團隊之間的溝通隔閡（gap）將愈來愈大。

他舉例指，以往在辦公室內，同事之間有micro communication，例如會分享公司附近有甚麼餐廳推介等，無形之中建立關係，而「建立聯繫感，好視乎共通經歷」。他坦言，在時下以視像會議方式、通訊軟件溝通，「唔會特登開個會議傾邊間壽司店好食」。因此更需要不同類型，有別於以往一式一樣、罐頭式的Team building活動，該企會分析大環境及針對公司同事所需，設計遊戲化活動，提供心理學的職場和心態訓練等。

留意到不少中高層員工的壓力源於管理問題，例如以為自己的指示清楚，實際上卻非如此，所以他期望在活動中帶入「聆聽前綫員工」的管理文化。團隊早前針對國際連鎖企業提供Stress Management靜觀登山活動，運用心理學技巧，幫助員工提高同理心，以及加強能傳遞指示的能力。

舉例，他們會首先有保密協議，以不記名形式了解前綫員工所需，並向中高層反映，在活動中模擬情景且提供管理教學，冀讓中高層根據前綫的需要提供支援，從而帶動他們的工作動機，並鼓勵團隊之中的骨幹進行「職場文化改善工程」。

另針對陸續有不少企業集團反映，出現青黃不接情況，團隊則推動「影子計劃」，提供Skill set、管理培訓等，幫助解決有關痛點。

記者：張寶燕

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