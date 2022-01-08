奈雪的茶上季部分市場 錄得同店收入增長

奈雪的茶(02150)公布2021年第四季度營運情況。該季集團錄得淨新增149間奈雪的茶茶飲店，關停7間奈雪的茶茶飲店，23間奈雪的茶標準茶飲店開始轉為奈雪PRO茶飲店。截至2021年12月31日，集團共經營817 間奈雪的茶茶飲店。

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上季內地部分地區疫情依然有所反覆。儘管如此，上季奈雪的茶茶飲店同店收入持續恢復。上季度末，奈雪的茶茶飲店同店收入已經基本回歸至去年同期銷售水平，並在部分成熟市場錄得同店收入增長。公司認為，相關同店收入的恢復及增長的原因主要包括集團加大冬季熱飲研發力度，新推出的「鴨屎香寶藏茶」等茶飲產品普遍受到消費者歡迎；及上季集團適當增加了營銷推廣力度。

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此外，奈雪的茶自研自動化制茶設備已於本季度末開始遴選生產商及試生產，已經陸續在部分門店運營閒時投入試用，並且預計將於2022年第三季度結束前在全國奈雪的茶茶飲店獲正式應用。有關自動化設備及措施預計將降低集團茶飲店人力成本。集團計劃在正式應用後的適當時間，披露有關成本降低的量化指標。

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