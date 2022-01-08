【美國加息】美國上月失業降至3.9%　觸發3月加息預期明顯升溫

美國失業率由去年11月份的4.2%降至12月份的3.9%，接近2020年2月時所創下的50年低位3.5%。失業率改善，刺激美國十年期債息升至逼近1.8厘的約兩年高位之餘，市場對儲局3月加息的預期亦較數周前明顯升溫。

摩通美國首席經濟師Michael Feroli承認，難以避免作出美國就業市場非常緊張的結論，又表示儲局要一如該行早前所預期般，將首次加息預期延至今年6月，會是一個艱難的決定。「我們現在預期3月會加息一次，緊接而至是每季加息一次。」Feroli指。

另一方面，芝商所（CME）的利率期貨工具顯示，利率期貨市場預期聯儲局有75.9%機會在3月加息至少一次，6月加息一次或以上的機會率更高達95.8%。CME的數據顯示，市場主流預期為3月加息0.25厘後，6月再加息0.25厘。

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