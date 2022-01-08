蓬佩奧半年減40公斤 近照曝光身形判若兩人（多圖）

前國務卿蓬佩奧自卸任後已甚少公開露面，蓬佩奧最近接受美媒訪問時透露，在半年內減去40公斤，外形完全判若兩人。他表示由於去年6月看到自己體重即將步入136公斤大關，讓他下定決心減肥。

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蓬佩奧（Mike Pompeo）接受《紐約郵報》（New York Post）訪問，罕有在公眾面前透露個人近照及生活。蓬佩奧指自己成功在半年間減去40公斤，一改過去予人圓滾滾的形象。而令他決心減肥轉捩點，源於去年年月中，當時他看到自己的體重首次要步入136公斤大關，於是認為是時候要改變了。

蓬佩奧表示自已接近每日都會做運動，吃健康食物，體重亦開始下降。此外，他亦將家中地下室打造成健身室，放了一些啞鈴及健身器材，平均每星期做5至6日健身，每次約半小時。

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蓬佩奧於2010年當選堪薩斯州（Kansas）議員後，體重隨之上升，他體重在11年內增加近46公斤，加上適逢腳部受傷，於是將體重上升的原因歸咎於腳部舊患。蓬佩奧承認維持健康體重對他來說是一生的目標，認為要維持紀律性，改變飲食習慣，包括戒吃芝士漢堡及含糖食物，在家座聚餐時進食更健康食物、例如沙律。

蓬佩奧卸任國務卿後，現為霍士新聞（Fox News）特約撰稿人。對於外界指他減肥是為2024年競選總統作準備，蓬佩奧對此一笑置之。他表示兒子即將在7月結婚，希望變得更健康出席婚體，目前想用更多時間陪伴家人，享受天倫之樂。

責任編輯：郭麗明