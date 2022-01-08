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【美國加息】美國前財長薩默斯：儲局與市場仍未辨別到通脹緩和的必須條件

13:55 2022/01/08

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美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）指，聯儲局與市場仍未辨別到甚麼才是通脹緩和的必須條件。「市場與儲局的判斷是，可在聯邦基金利率毋須升至高於2.5厘的情況下，仍能壓抑通脹。」他表示。

儲局官員上月的經濟預測顯示，聯邦基金利率將於2024年底升至2.1厘，低於2.5厘的長期預測。至於一定程度上反映市場對通脹預期的十年期美債息，在本輪加息觸發的沽債潮下，於周五美股時段曾升至近1.8厘的兩年高位。

薩默斯續指，除非美國經濟無法應對當地收緊貨幣政策，通脹才會在儲局目標利率不超越2.5厘的情況下回落，惟他不排除會發生上述情況。

「可能是由於債務水平較高，或因為資產價格大幅上升，導致經濟較正常情況更受加息或量化收緊影響。」

薩默斯稱，除非就業市場冷卻，否則沒有令物價升幅更為溫和的路徑。他預期，儲局有非常大機會在3月展開加息。

「儲局面對的挑戰是他們很可能會在看到通脹顯著回落前，看到金融市場出現一些波動，以及對增長出現憂慮。」薩默斯說。

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