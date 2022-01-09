【國壽2628】國壽董事長王濱遭中紀委調查　國壽：全力配合、中紀委去年巡視25金融單位

國壽 （02628） 執行董事、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，惟當局未通報王濱所涉何事。中國人壽集團在網站發聲明稱「堅決支持」中紀委對王濱審查調查的決定，國壽會全力配合中紀委紀律審查和監察調查，按照要求積極做好相關工作。

國壽表示， 集團黨委於周六（8日）召開擴大會議，傳達中央對王濱紀律審查和監察調查的決定，由集團黨委副書記、副董事長、總裁袁長清主持會議，會 加強中國人壽系統黨的政治建設。

國壽續指，公司經營管理運行正常，並將於近期召開董事會會議，確定代行董事長職務的董事人選。

中紀委去年10月巡查金融單位

國壽表示，除集團黨委班子成員、集團高級管理人員、各成員單位黨委主要負責人外，駐集團紀檢監察組副組長、集團公司各部門主要負責人都參加了會議。

網上資料顯示，63歲的王濱1985年加入共產黨。王濱畢業於西南財經大學貨幣銀行學碩士，南開大學金融學博士，曾任交通銀行股份有限公司執行董事、副行長，亦曾出任中國太平保險集團董事長。他自2018年9月起加入中國人壽保險（集團）公司，擔任董事長一職。

據以往通報，中央巡視組去年10月宣布，將對人行、中銀保監、中證監以至國有內銀內險等25家金融單位黨組織開展常規巡視，而國壽屬名單之中。

相關文章﹕

【中紀委巡視】外電：中紀委巡視人行抵禦私企風險是否疏忽、傳不滿獨立性論述 此前已調查兩前官員

【中外合資】瑞銀傳與國壽成立資產管理公司 申請仍待銀保監批准

【華融危機】國壽等險企合資成立私募基金 注資華融

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】