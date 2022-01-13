【國壽2628】國壽推舉非執董袁長清代為履行董事長　因王濱正接受中紀委調查

▲ 【國壽2628】國壽推舉非執行董事袁長清代為履行董事長 因董事長王濱正接受中紀委調查

國壽 （02628） 執行董事、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，國壽發公告指，今日已舉行會議審議通過推舉非執行董事袁長清代為履行董事長及法定代表人職責，袁長清任期為董事會決議通過日起至新任董事長任職生效之日止。

國壽稱，王濱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委紀律審查和監察調查，因此不能履行董事長職務，就此推舉袁長清先生代為履行董事長職責。

袁長清曾任中國農行黨委副書記、監事長，現為中國人壽保險（集團）黨委副書記、副董事長、總裁。

國壽今早升1.8%，收報13.58元，成交額4.38元，自中紀委上周六公布王濱涉嫌嚴重違紀違法後，國壽股價大致平穩。

中紀委仍未通報王濱所涉何事 國壽：全力配合

中紀委仍未通報王濱所涉何事，此前中國人壽集團在網站發聲明稱「堅決支持」中紀委對王濱審查調查的決定，國壽會全力配合中紀委紀律審查和監察調查，按照要求積極做好相關工作。

國壽表示， 集團黨委於上周六（8日）召開擴大會議，傳達中央對王濱紀律審查和監察調查的決定，由集團黨委副書記、副董事長、總裁袁長清主持會議，會 加強中國人壽系統黨的政治建設。

當時國壽續指，公司經營管理運行正常，並將於近期召開董事會會議，確定代行董事長職務的董事人選。

中紀委去年10月巡查金融單位

國壽表示，除集團黨委班子成員、集團高級管理人員、各成員單位黨委主要負責人外，駐集團紀檢監察組副組長、集團公司各部門主要負責人都參加了會議。

網上資料顯示，63歲的王濱1985年加入共產黨。王濱畢業於西南財經大學貨幣銀行學碩士，南開大學金融學博士，曾任交通銀行股份有限公司執行董事、副行長，亦曾出任中國太平保險集團董事長。他自2018年9月起加入中國人壽保險（集團）公司，擔任董事長一職。

據以往通報，中央巡視組去年10月宣布，將對人行、中銀保監、中證監以至國有內銀內險等25家金融單位黨組織開展常規巡視，而國壽屬名單之中。

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