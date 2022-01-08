【素食熱潮】麥當勞植物肉漢堡McPlant　登陸英國及愛爾蘭

▲ 麥當勞植物肉漢堡McPlant，已登陸英國及愛爾蘭的所有分店！

素食熱潮掀起，麥當勞自去年宣布夥拍Beyond Meat，在海外多個地方如倫敦、丹麥及瑞典等，試推植物肉漢堡McPlant。據《Green Queen》網站報道，麥當勞的植物肉漢堡McPlant，現時已登陸英國及愛爾蘭的所有分店。

報道指，早前全英國僅有250個地點推出該McPlant漢堡，是次計畫則進一步推至1,300間分店，方便一眾素食主義者。至於香港麥當勞何時可供應植物肉漢堡，則未有消息。

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事實上，其試推期間一度有爭議指，麥當勞的植物肉漢堡與其他牛肉漢堡一同烹調，令素食者或不能接受。不過現時為了更迎合素食者的需求，每個McPlant漢堡都會與其他麥當勞漢堡分開準備，並使用專用器具製作。

據悉，McPlant還提供純素芝麻麵包、純素醬汁與純素芝士，另包括芥末、番茄醬、新鮮洋蔥、泡菜、生菜和番茄。

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植物肉商機龐大，愈來愈多餐廳嘗試將植物肉加入菜單選擇。麥當勞的競爭對手如漢堡王（Burger King）早於2019年開始就推出使用 Impossible Foods植物肉餅華堡（Whopper），早餐時段亦有銷售植物肉香腸三文治。另一手對手肯德基（KFC）則同樣推出使用 Beyond Meat植物肉的炸雞產品。

責任編輯：張寶燕

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