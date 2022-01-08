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祖高域感謝世界各地支持 澳洲內政部：可隨時離開

環球社會熱點 12:34 2022/01/08

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網球男單一哥祖高域因未接種新冠疫苗而被澳洲取消簽證，或無法趕及參加月中舉行的澳網公開賽。祖高域現時被扣留在墨爾本酒店，等待下周一（11日）上訴結果，他打破沉默發表聲明，感謝世界各地人士支持。

祖高域10奪澳網夢遇阻 塞爾維亞外交部要求澳洲解釋（第三版） 【下一頁】

祖高域（Novak Djokovic）現時身處墨爾本卡爾頓（Carlton）區的一間酒店，等待下周一上訴聽證會舉行，希望推翻澳洲邊防局（Australian Border Force）取消其入境簽證及將他驅逐出境的決定。

簽證事件更升級為外交風波，祖高域周五（7日）打破沉默，在Instagram，分別以英語及塞爾維亞語言，感謝世界各地人士、家人及塞爾維亞民眾支持。

拿度評祖高域或被遣返 「自己決定自己負責」 【下一頁】

此外，澳州邊防局早前亦取消捷克網球女將Renata Voracova的入境簽證，她目前與祖高域身處同一間酒店。捷克外交部周五亦證實她將退出澳網比賽，並離開澳洲。

澳洲内政部長安德魯斯（Karen Andrews）表示，澳洲沒有囚禁祖高域，他正在酒店接受隔離，等待簽證取消的上訴決定。安德魯斯強調，祖高域能隨時決定離開澳洲，邊防局很樂意提供協助。她又指「獲批簽證亦不能保證入境」（A visa was granted for entry, but that does not guarantee entry）。

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責任編輯：郭麗明

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