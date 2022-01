祖高域上月確診新冠肺炎 感謝世界各地支持（第二版）

網球男單一哥祖高域因未接種新冠疫苗而被澳洲取消簽證,或無法趕及參加月中舉行的澳網公開賽。祖高域現時被扣留在墨爾本酒店,等待下周一(11日)上訴結果,他打破沉默發表聲明,感謝世界各地人士支持。

祖高域代表律師向法庭呈交的文件顯示,祖高域於上月16日確診新冠肺炎,因此獲澳網主辦單位豁免接種新冠疫苗,亦取得入境澳洲的臨時簽證。

但澳洲邊防局(Australian Border Force)周三(5日)曾表示,祖高域未能提供醫療豁免的證據,因為曾感染新冠病毒並非豁免接種疫苗的正當理由。

祖高域(Novak Djokovic)現時身處墨爾本卡爾頓(Carlton)區的一間酒店,等待下周一上訴聽證會舉行,希望推翻邊防局取消其入境簽證及將他驅逐出境的決定。

簽證事件更升級為外交風波,祖高域周五(7日)打破沉默,在Instagram,分別以英語及塞爾維亞語言,感謝世界各地人士、家人及塞爾維亞民眾支持。

此外,澳州邊防局早前亦取消捷克網球女將Renata Voracova的入境簽證,她目前與祖高域身處同一間酒店。捷克外交部周五亦證實她將退出澳網比賽,並離開澳洲。

澳洲内政部長安德魯斯(Karen Andrews)表示,澳洲沒有囚禁祖高域,他正在酒店接受隔離,等待簽證取消的上訴決定。安德魯斯強調,祖高域能隨時決定離開澳洲,邊防局很樂意提供協助。她又指「獲批簽證亦不能保證入境」(A visa was granted for entry, but that does not guarantee entry)。

