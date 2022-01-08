【新股IPO】龍湖地產公佈擬分拆附屬物管公司龍湖智創生活上市　詳情仍待落實

▲ 龍湖地產正式發通告公佈分拆建議，圖為龍湖地產主席吳亞軍。

之前有傳龍湖地產 （00960） 考慮最快今年上半年分拆物管公司上市，集資最多10億美元（約77.93億港元），公司昨正式發通告公佈分拆建議。

龍湖地產建議分拆全資附屬公司龍湖智創生活有限公司於主板獨立上市，建議分拆將以全球發售及向股東分派部分分拆公司股份的方式進行，詳情尚未落實。龍湖智創生活主要在中國從事物業管理服務以及商業運營服務。於建議分拆及上市完成後，龍湖地產擬於龍湖智創生活擁有不少於50%的權益，而龍湖智創生活仍為龍湖地產的附屬公司。

集團解釋，建議分拆將保留龍湖地產及湖智創生活各自定位為獨立上市集團，以利於各自業務增長。建議分拆亦將促進龍湖智創生活進一步增長及業務轉型，並讓投資者透過提高經營及財務透明度，評價及評估分拆集團的表現及潛力。

龍湖地產又指，建議分拆將為分拆集團建立新的投資者基礎，並提供實現投資分拆集團價值的機會，因為分拆集團將能夠吸引專門尋求商業運營及物業管理服務板塊投資的新投資者。投資者將獲提供有關分拆集團業務經營表現的更多詳情，並將有機會專門投資於分拆集團的業務。同時，分拆集團亦將吸引戰略投資者， 並可能與其他行業參與者直接形成具有協同效應的戰略合作夥伴關係。

此外，建議分拆將令分拆集團將自身定位為擁有獨立集資平台，可直接進入債務及股權資本市場的獨立上市集團，從而增加其各自的財務靈活性並增強其籌集外部資金的能力。

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