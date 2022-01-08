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【外賣自取】華懋7大商場連同中環街市推外賣優惠　投放300萬元送6萬張現金券

Hot Talk 11:43 2022/01/08

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華懋7大商場連同中環街市推外賣優惠，投放300萬元送出6萬張現金券。

華懋集團宣佈，鑑於最新防疫措施令外賣需求上升，旗下7大商場如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心，以及由集團負責管理及營運的中環街市，將會聯同超過100間商戶，推出外賣自取100%回贈優惠。集團將發出6萬張現金券，共投放300萬元推出相關優惠措施。

1月11日（下周二）起，下午5時後在如心廣場及中環街市指定餐廳選擇外賣自取，以單一電子貨幣消費滿100元，即可獲贈50元購物現金券及50元餐飲現金券各一張。其他商場包括翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心，則會於1月14日（下周五）起推出同樣優惠。優惠期至1月31日。現金券適用於華懋集團旗下7大商場及中環街市指定參與商戶，消費滿100元可使用50元現金券1張，不可累積使用，名額有限，先到先得。

華懋的其餘外賣優惠亦涵蓋外賣送餐，顧客透過第三方平台包括 Openrice、Deliveroo及Foodpanda於中環街市指定商戶下單、並選擇外賣自取或外賣送餐，可享折扣。另外，由1月13日（下周四）至1月26日期間，透過 Openrice於中環街市指定餐廳消費滿60元、並輸入優惠碼「CM15」，可享額外15元折扣。

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