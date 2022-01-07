【無與輪比@iM網欄】供應鏈問題持續 汽車的零部件現「芯荒」

2022年首篇文章，筆者先在此祝各位路路暢通、平安出行。近日在各大品牌的車主及準車主車谷，不難見到谷友慨嘆，訂了卻不知何時才可收車，以Tesla Model Y為例，現在訂車，大概要到年中以後才可交車，原因是由環球疫情爆發以來引致的供應鏈問題，很多汽車的零部件，尤其是芯片也未能及時交往生產線。

據Suquehanna的數據，環球芯片交付週期在去年12月繼續延長，並升至25.8個星期，創有紀錄以來新高，Suquehanna在在報告中指，幾乎所有類別芯片的交付週期都創出新高，當中最嚴重的是電源管理芯片及MCU。

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隨著汽車產業智能化，MCU在汽車的重要性亦都日益提高。MCU即微控制器（microcontroller unit），其最大的應用在消費性電子產品上，其次就是應用在汽車的ECU（Electronic Control Unit, 電子控制單元）之內，ECU主要用作控制的各個系統。由油量、溫度控制、安全系統，汽車的電子化程度愈高，其對運算的需求就愈大，所需要MCU的數量就愈多。世界半導體貿易統計組織（WSTS）將MCU分為4-bit、8-bit、16-bit、32bit，愈複雜的汽車部件，便須應用愈高規格的MCU，目前32-bit已是車用MCU的主流。MCU基本上是一個高度寡頭壟斷的行業，首五大廠商的市佔率達95%。

在MCU的供應鏈上，台灣及馬來西亞是兩個極重要的地區，台灣的台積電是主要提供晶圓代工之地，馬來西亞則是封裝測試集中的國家，兩地去年都受疫情打擊而停工。在此情況下，Tesla去年仍可交付93.6萬輛新車，單在第四季已有30.8萬輛，已相當接近公司訂下全年100萬輛的目標，顯示其供應鏈管理能力何其出色。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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