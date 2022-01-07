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【泰加被接管】泰加澄清無海外私人貨幣基金存款　資金僅以現金形式存放作外幣買賣

股市 23:20 2022/01/07

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泰加保險 （06161） 發通告，稱近日注意到網上若干新聞報導，指控集團存放於Nerico Brothers Limited（NBL）的約12億港元資金，實乃存放於一個名為「Amber Hill ES Currency Arbitrage Fund SP」的海外基金。董事會明確否認新聞報導的指控，並認為該等指控失實且具誤導性。

業界：冀保監確保險企不要趁火打劫【下一頁】

董事會澄清，於所有關鍵時間，集團存入NBL的資金乃以現金形式存放，僅用於進行現貨外幣買賣。經NBL確認，集團存入NBL的資金概無如指控所稱於其後存放於該基金。經NBL確認，NBL主動投資於一個名為「AIF Currency Arbitrage Fund」的基金， 惟該等投資的全部資金乃由NBL以其自有資金自行撥付。

保監局：接管泰加保險因疑涉投資違規、委德勤審查【下一頁】

周五有傳媒報導指，保監局1月4日去信泰加保險，指去年10月要求泰加保險將約1.54億美元資產從離岸私人貨幣戶口調回至公司銀行戶口，泰加曾指示券商調回資產，惟其後撤回指示。報導稱於NBL戶口的約12億港元存放於名為Amber Hill ES Currency Arbitrage Fund SP的私人貨幣基金，而且泰加保險未有就此知會保監局。

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