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【泰加被接管】泰加澄清無海外私人貨幣基金存款　被接管後執董與獨立非執董相繼請辭

股市 11:17 2022/01/08

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泰加保險 （06161） 昨被保監局接管，晚上立即有執行董事與獨立非執行董事分別提出請辭，公司現時的獨立非執董人數已低於上市規則最低要求的3名。與此同時，泰加又否認昨日新聞報導指公司將資金存放於海外私人貨幣基金，拒絕保監會要求調回公司銀行戶口的指控。

泰加昨發通告，指集團獨立非執董及集團直接全資附屬公司泰加保險有限公司的獨立非執董梁浩然，經已辭呈。另外，公司執行董事兼財務總監劉家儀亦已辭呈在泰加及其附屬公司的所有職務。梁浩然辭任後，公司董事會只有兩名獨立非執董，低於上市規則最低要求的3名。

泰加又稱，近日注意到網上若干新聞報導，指控集團存放於Nerico Brothers Limited（NBL）的約12億港元資金，實乃存放於一個名為「Amber Hill ES Currency Arbitrage Fund SP」的海外基金。董事會明確否認新聞報導的指控，並認為該等指控失實且具誤導性。

業界：冀保監確保險企不要趁火打劫【下一頁】

周五有傳媒報導指，保監局1月4日去信泰加保險，指去年10月要求泰加保險將約1.54億美元資產從離岸私人貨幣戶口調回至公司銀行戶口，泰加曾指示券商調回資產，惟其後撤回指示。報導稱於NBL戶口的約12億港元存放於名為Amber Hill ES Currency Arbitrage Fund SP的私人貨幣基金，而且泰加保險未有就此知會保監局。

保監局：接管泰加保險因疑涉投資違規、委德勤審查【下一頁】

董事會澄清，於所有關鍵時間，集團存入NBL的資金乃以現金形式存放，僅用於進行現貨外幣買賣。經NBL確認，集團存入NBL的資金概無如指控所稱於其後存放於該基金。經NBL確認，NBL主動投資於一個名為「AIF Currency Arbitrage Fund」的基金， 惟該等投資的全部資金乃由NBL以其自有資金自行撥付。

 

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