小米商城推數字人民幣支付服務

小米（01810）商城近期正式推出數字人民幣支付服務。天星數科公布，目前由天星數科提供技術支持的數字人民幣場景，已經完成小米集團新零售綫上綫下全場景佈局，所有試點城市用戶均可以在小米商城App使用數字人民幣購買商品。

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同時，在部分小米之家門店亦可以直接用數字人民幣完成支付，其中北京地區已有56家小米之家門店支持數字人民幣支付。天星數科表示，在中國人民銀行數字貨幣研究所的指導下不斷穩步推進數字人民幣試點，2020年12月及2021年6月先後支持蘇州、北京、上海、長沙的小米之家綫下門店參與數字人民幣紅包活動。

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記者：張以正