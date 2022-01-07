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【泰加被接管】2009年星輝保險造假帳被接管　曾是的士保險龍頭

Hot Talk 22:54 2022/01/07

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曾是的士保險龍頭的星輝保險，2009年因造假帳被接管。

保監局周五宣佈接管的士保險龍頭泰加保險 （06161） 。其實監管機構接管保險公司早有前科，保險監管當局分別曾於2001年接管澳洲興業保險有限公司、2008年接管AIG，以及在2009年接管星輝保險。

業界冀保監確保險企不要趁火打劫【下一頁】

澳洲興業保險及AIG都是因海外母公司因素而被接管，但2009年星輝保險卻涉及造假帳。與泰加相似的是，星輝同樣曾是的士保險龍頭，主要經營汽車保險，也有經營僱員賠償保險單。星輝保險在2005至2009年合共4年間，承保虧損近2億元，為造假數埋下伏線。

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保監接獲投訴指星輝經營手法有問題

當年星輝涉嫌偽造存款收據，向當時的保險業監管機構保險業監理處虛報財政狀況。 保監處接獲投訴指星輝經營手法有問題，對法庭裁決的賠償亦有拖延，因而核對星輝的銀行存款及其報稱持有的資產，發現星輝提供的部分存款收據可能是偽造，若不計算該等存款，該公司可能無力償債。時任保險業監理專員張雲正當時委派羅兵咸永道會計師樓接管星輝所有事務及財產，公司最終被清盤，創辦人與秘書2015年雙雙被判入獄。

保監局指泰加疑涉投資違規【下一頁】

當年由於星輝清盤，導致大量的士保單被逼「轉會」，並於尋找保險公司承保時遇上困難。有保險公司因虧損而拒收新單，亦有保險公司趁火打劫大加保費並調高墊底費。同時，也有保險公司雖有意接收星輝的客戶，卻因資本比率達上限而無法再接受新保單。

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記者﹕余倩敏

汽車保險 的士 偽造 泰加保險（06161）

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