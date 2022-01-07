【SPAC上市】Carousell傳有意通過SPAC合併上市

引述外電報道，二手交易平台Carousell洽商與特殊目的收購公司(SPAC)L Catterton Asia Acquisition Corp合併上市。據了解，合併後市值達15億美元，L Catterton在未來數周內將對Carousell進行盡職調查，目標最早在本季度達成合併協議。

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Carousell於2012年在新加坡成立，去年9月集資1億美元（約7.8億港元），估值突破10億美元（約78億港元）的獨角獸門檻。管理層指獲得該輪融資後，公司資本充足，希望確保擁有良好的投資者基礎，以支持集團長遠增長，希望投資者欣賞其商業模式和發展方向。

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記者：張以正