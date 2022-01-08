【竹篙灣檢疫中心】竹篙灣隔離無wifi　「走佬袋」必備13大精選數碼用品清單

▲ 【竹篙灣檢疫】入竹篙灣隔離 必備13大精選數碼用品清單

第五波疫情殺到，近日感染人數大增，短短幾日，社區已出現多宗源頭不明感染個案，洪為民群組、望月樓群組、維園跳舞群組、北角食肆群組，你可能無事，但若然你身邊人有事，包括你鄰居、或者身處同一宴會的賓客，可能都會連累你被送入竹篙灣隔離營。有幾多人真正知道入住竹篙灣隔離營是什麼環境呢？有指由接到隔離通知到出發，根本沒有什麼時間準備，更不要奢望竹篙灣隔離營物資充裕。想要捱過21日，不想慘過坐監，絕對要留意以下精選竹篙灣隔離「走佬袋」必備的數碼清單。

入竹篙灣隔離營「走佬袋」必備13件數碼用品清單

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竹篙灣隔離營數碼用品清單的大部分用品，但是日常生活的數碼用品好工具，但倉猝收拾之時可能會被遺忘。上述竹篙灣隔離營數碼用品清單，當然希望大家都用不著，不過「今日唔知聽日時」，多一個參考，祝福大家身體健康。

以下重溫現有社交距離限制防疫措施

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