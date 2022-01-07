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【虛擬銀行】ZA Bank推開戶優惠　邀請碼指定外賣平台落單賺20%回贈

Hot Talk 22:19 2022/01/07

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ZA Bank全新用戶居於指定外賣平台消費，每次以開戶邀請碼落單，可賺取20% 現金回贈。

虛擬銀行ZA Bank宣布推出限時開戶優惠，全新用戶居於指定外賣平台消費，每次以開戶邀請碼落單，可賺取20% 現金回贈。

1月31日前全新用戶憑開戶邀請碼【STAYSAFE】成功開立 ZA Bank 賬戶後，首30日內憑ZA Card於戶戶送 Deliveroo 或 foodpanda 消費，每筆合資格簽賬可獲 20% 現金回贈。每位用戶於推廣期內的回贈上限為250元。

每位參加者僅限使用一個開戶邀請碼，20%現金回贈須於成功開戶後的首 30 天內，以ZA Card於 Deliveroo或 Foodpanda作合資格簽賬。獎賞將透過現金形式在3 月7日直接發到參加者持有的ZA Bank賬戶中。

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