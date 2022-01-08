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【豪宅成交】公司客3.93億買南區豪宅　豪繳1.18億辣稅

股樓投資 19:16 2022/01/08

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豪宅連錄多單大額成交，有公司客不惜豪繳巨額辣稅入市，由南豐集團及豐資源合作發展的南區深水灣徑8號，早前招標售出一伙分層大宅，成交價達3.93億元，實用呎價約10.8萬元，創下南區分層呎價新高。值得一提，買家以公司名義入市，須付樓價三成、即近1.18億元辣稅。

單位為深水灣徑8號1座16樓B室，實用面積3,641平方呎，去年12月以約3.93億元售出，實用呎價約10.8萬元，打破項目去年9月創下的紀錄，亦料為南區一手分層物業呎價新高。

【有相睇】3年前購津巴布韋前總統蝕讓貨　今破頂價沽　帳賺54%【下一頁

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【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

資料顯示，買家以海外註冊公司Bright Stars Explore XVIII Limited名義入市，須付樓價30%辣稅，涉及近1.18億元。深水灣徑8號暫時共售出19個單位，套現約53.8億元。

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 招標 南豐 深水灣徑8號

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