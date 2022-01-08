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【二手樓價】3年前購津巴布韋前總統蝕讓貨　今破頂價沽　帳賺54%

股樓投資 18:29 2022/01/08

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新界洋房向來抗跌力較低，不少業主都要蝕讓離場，但亦有投資者勁賺，以大埔低密度屋苑龍成堡為例，有買家3年前以3,400萬元，向津巴布韋前總統穆加貝或相關人士購入屋苑一伙單號屋，現以5,250萬元沽出單位，帳面獲利1,850萬元。

世紀21灝天地產董事徐錦鴻說，大埔山塘路龍成堡單號屋，實用面積2,761平方呎，設花園3,014平方呎，日前以5,250萬易手，創屋苑成交價新高，實用呎價約19,015元。

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

資料顯示，津巴布韋前總統穆加貝或相關人士，於2019年1月出售上址，成交價3,400萬元，帳面蝕讓600萬元，而該名買家現以5,250萬元售出物業，帳面獲利1,850萬元，物業期間升值約54%。

【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」【下一頁

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 龍成堡 世紀21

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【二手樓價】業主急售趕移民　火炭駿景園低市價8%沽
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