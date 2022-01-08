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【二手樓價】業主急售趕移民　火炭駿景園低市價8%沽

股樓投資 17:51 2022/01/08

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踏入2022年，二手市場仍屢錄移民盤成交。值得留意的是，部分移民盤叫價較低，成為不少買家「尋寶」目標之一。

利嘉閣黃偉基說，火炭駿景園9座極低層H室，實用面積1,039平方呎，三房套連工人套間隔，望內園景，以1,140萬元成功沽出，實用呎價約10,972元。代理透露，上述單位為移民盤，成交價較市價低約8%。

【帶你睇盤】鄰近啟德發展區　雅裝兩房叫價768萬　平過啟德新盤【下一頁

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【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

據悉，原業主於2009年9月，以約290萬元購入上述單位，持貨約12年，現帳面獲利約850萬元，物業期內升值約2.9倍。黃偉基補充，屋苑現時有約160個單位放售，叫價由940萬元起。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 移民 駿景園 火炭 利嘉閣

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