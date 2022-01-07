IGG799發盈警 料2021年度淨利潤跌80%至90%

IGG（00799）今發盈警，預計截至去年12月底日止年度收入較2020年度將錄得10%左右的增長，而淨利潤將錄得約80%至90%的跌幅。

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該公司指，儘管收入增長令人鼓舞，但淨利潤仍有較大跌幅，原因包括2021年度其他金融資產相關收益大幅減少約90%至100%，主要受證券及投資市場行情波動影響；研發費用大幅增加約75%至85%，主要因進一步拓展遊戲產品矩陣；銷售及分銷費用增加約30%至40%，主要是由於加大對核心遊戲 《王國紀元》及潛力新遊戲的推廣力度。

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此外，IGG董事會認為，持續在研發投入以提升自主遊戲開發能力和用戶體驗的策略將有利於長期表現，對長期發展及前景抱有信心。

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記者：張以正