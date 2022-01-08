【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」

有印籍買家睇好後市，決定趁新一波疫情來襲，斥660萬元購入日出康城LP6一房戶收租。

美聯物業林振聲說，成交單位為日出康城LP6 5座中層E室，實用面積317平方呎，一房間隔，望園景，景觀開揚，據悉原叫價680萬元，終以660萬元易手，實用呎價約20,820元。

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代理透露，買家是印籍客，見價錢合預算，加上單位一直全新「冇住過」，所以購入收租。據了解，原業主於2018年9月斥資505萬元購入上址，現帳面賺155萬元，物業期內升值約31%。

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